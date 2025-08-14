Eure. Une remorque prend feu dans un centre de tri de déchets

Un incendie s'est déclaré vers 19h30, mercredi 13 août, dans l'enceinte de la société Green Recycl', au Val d'Hazey, près de Gisors. Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), c'est la remorque d'un poids lourd, contenant des papiers, de la ferraille et du plastique, qui s'est embrasée.

Pas de propagation

Face au risque de propagation à une aire de stockage, deux lances à incendie ont été déployées en protection. Les pompiers ont aussi procédé au déplacement et à l'extinction de la remorque, avec deux lances à mousse. Toute propagation a ainsi pu être évitée.

L'intervention, qui a mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers, s'est achevée peu avant minuit.

