Eure. Une remorque prend feu dans un centre de tri de déchets

Sécurité. Une remorque remplie de divers déchets a pris feu, mercredi 13 août, dans une société du Val d'Hazey, près de Gisors (Eure). Les pompiers sont parvenus à éviter toute propagation.

Publié le 14/08/2025 à 09h46 - Par Célia Caradec
Eure. Une remorque prend feu dans un centre de tri de déchets
Plusieurs lances à incendie ont été déployées pour éviter la propagation. - Célia Caradec - Illustration

Un incendie s'est déclaré vers 19h30, mercredi 13 août, dans l'enceinte de la société Green Recycl', au Val d'Hazey, près de Gisors. Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), c'est la remorque d'un poids lourd, contenant des papiers, de la ferraille et du plastique, qui s'est embrasée.

Pas de propagation

Face au risque de propagation à une aire de stockage, deux lances à incendie ont été déployées en protection. Les pompiers ont aussi procédé au déplacement et à l'extinction de la remorque, avec deux lances à mousse. Toute propagation a ainsi pu être évitée.

L'intervention, qui a mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers, s'est achevée peu avant minuit.

Eure. Une remorque prend feu dans un centre de tri de déchets
