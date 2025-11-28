Près d'Yvetot. Dramatique accident entre deux voitures et une moto, le motard est mort

Un terrible accident s'est produit jeudi 27 novembre vers 17h30, sur la D6015 à Valliquerville, à la sortie d'Yvetot. Nos confrères du Courrier Cauchois révèlent que deux voitures et une moto sont en cause. Le pilote du deux-roues est mort.

Une déviation mise en place

Une équipe du SMUR de Lillebonne s'est rendue sur place mais n'a pas réussi à réanimer la victime. La circulation a été coupée dans les deux sens pour permettre l'intervention des secours. Une déviation a été mise en place par la rocade.