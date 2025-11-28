En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Près d'Yvetot. Dramatique accident entre deux voitures et une moto, le motard est mort

Sécurité. Deux voitures et une moto se sont percutées jeudi 27 novembre sur la D6015. Le pilote du deux-roues est malgré l'intervention du SMUR.

Publié le 28/11/2025 à 09h17 - Par Gilles Anthoine
Deux voitures et une moto se sont percutées à l'entrée d'Yvetot. Le motard est mort. - DR

Un terrible accident s'est produit jeudi 27 novembre vers 17h30, sur la D6015 à Valliquerville, à la sortie d'Yvetot. Nos confrères du Courrier Cauchois révèlent que deux voitures et une moto sont en cause. Le pilote du deux-roues est mort.

Une déviation mise en place

Une équipe du SMUR de Lillebonne s'est rendue sur place mais n'a pas réussi à réanimer la victime. La circulation a été coupée dans les deux sens pour permettre l'intervention des secours. Une déviation a été mise en place par la rocade.

