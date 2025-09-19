Près du Havre. Un motard meurt après avoir percuté une rambarde de sécurité

Un motard de 58 ans a trouvé la mort sur les routes de Seine-Maritime, vendredi 19 septembre. Vers 1h, sur la D6015, au niveau de la rocade d'Harfleur, il a percuté une rambarde de sécurité.
Malgré les tentatives de réanimation, l'homme a été déclaré décédé sur place par un médecin du Smur.
L'intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et trois engins.
