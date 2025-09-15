En ce moment Old Phone Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Lors d'un rodéo urbain, deux jeunes tentent d'échapper à la police mais finissent par se faire arrêter

Sécurité. Dimanche 14 septembre, deux jeunes sur des motocross ont tenté de semer la police qui voulait les contrôler. Les forces de l'ordre ont fini par les retrouver.

Publié le 15/09/2025 à 14h01 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Lors d'un rodéo urbain, deux jeunes tentent d'échapper à la police mais finissent par se faire arrêter
Deux pilotes de motocross ont tenté de semer les policiers. Ils ont finalement été interpellés un peu plus tard. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dimanche 14 septembre vers 18h40, les caméras de vidéosurveillance de la ville du Havre ont repéré deux motocross roulant dangereusement sur la rue de Verdun en direction d'Harfleur. Des policiers se sont rendus sur place. A la vue des forces de l'ordre, les deux motards (dont un ne portait pas de casque) ont pris la fuite. Ils ont remonté à contresens l'avenue Jean Jaurès. Les policiers ont fini par les perdre de vue.

A lire aussi. Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère

Motocross en fourrière

Les deux conducteurs ont finalement été retrouvés un peu plus tard dans le quartier de l'Eure. Ils ont été arrêtés. Il s'agit d'un jeune de 26 ans de Gommerville et d'un autre de 23 ans, havrais. Ils ont été placés en garde à vue. Les motocross ont été placées en fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Lors d'un rodéo urbain, deux jeunes tentent d'échapper à la police mais finissent par se faire arrêter
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple