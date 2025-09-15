Le Havre. Lors d'un rodéo urbain, deux jeunes tentent d'échapper à la police mais finissent par se faire arrêter

Dimanche 14 septembre vers 18h40, les caméras de vidéosurveillance de la ville du Havre ont repéré deux motocross roulant dangereusement sur la rue de Verdun en direction d'Harfleur. Des policiers se sont rendus sur place. A la vue des forces de l'ordre, les deux motards (dont un ne portait pas de casque) ont pris la fuite. Ils ont remonté à contresens l'avenue Jean Jaurès. Les policiers ont fini par les perdre de vue.

• A lire aussi. Le Havre. A 17 ans, sans permis, elle emprunte la voiture de son frère

Motocross en fourrière

Les deux conducteurs ont finalement été retrouvés un peu plus tard dans le quartier de l'Eure. Ils ont été arrêtés. Il s'agit d'un jeune de 26 ans de Gommerville et d'un autre de 23 ans, havrais. Ils ont été placés en garde à vue. Les motocross ont été placées en fourrière.