Orne. Une maison entièrement détruite par un incendie près de Flers

Un important incendie s'est déclaré tôt dans la matinée, ce dimanche 14 décembre, aux alentours de 6h, dans une maison d'habitation située au lieu-dit La Ferronnière, sur la commune d'Athis-Val de Rouvre, ancienne commune de La Carneille.

Aucune victime n'est à déplorer.

A l'arrivée des secours, la maison, d'une superficie d'environ 100 mètres carrés, était totalement embrasée. Le bâtiment a été entièrement détruit par les flammes. Heureusement, aucun habitant ne se trouvait à l'intérieur au moment du sinistre et aucune victime n'est à déplorer.