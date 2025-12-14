Manche. Une personne prend la fuite après un accident de voiture : une femme enceinte à l'hôpital

Un accident de la circulation s'est produit samedi 13 décembre à Carneville dans la Manche, impliquant quatre véhicules.

Une femme enceinte transportée à l'hôpital

Trois personnes ont été blessées légèrement. Une femme de 32 ans, enceinte de sept mois, a été transportée par les secours au centre hospitalier CHPC pour des examens de contrôle. Une femme de 65 ans et un homme de 19 ans ont été laissés sur place après avis du Samu.

Une enquête est en cours

La quatrième personne a pris la fuite, une enquête est en cours pour la retrouver.