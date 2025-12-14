En ce moment PARTONS VITE KAOLIN
Manche. Une personne prend la fuite après un accident de voiture : une femme enceinte à l'hôpital

Sécurité. Samedi 13 décembre, un accident impliquant quatre personnes fait trois blessés légers, à Carneville dans la Manche. La quatrième, a pris la fuite, et est recherchée par les forces de l'ordre. 

Publié le 14/12/2025 à 09h08 - Par Elvire Alix
Manche. Une personne prend la fuite après un accident de voiture : une femme enceinte à l'hôpital
Les forces de l'ordre recherche toujours la quatrième personne, en fuite après l'accident.  - Charles Turcant - Illustration

Un accident de la circulation s'est produit samedi 13 décembre à Carneville dans la Manche, impliquant quatre véhicules.

 Une femme enceinte transportée à l'hôpital

Trois personnes ont été blessées légèrement. Une femme de 32 ans, enceinte de sept mois, a été transportée par les secours au centre hospitalier CHPC pour des examens de contrôle. Une femme de 65 ans et un homme de 19 ans ont été laissés sur place après avis du Samu.

Une enquête est en cours

La quatrième personne a pris la fuite, une enquête est en cours pour la retrouver. 


