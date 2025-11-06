En ce moment ALTER EGO (2008) JEAN-LOUIS AUBERT
Lillebonne. A plus de deux grammes d'alcool, il emboutit deux voitures et finit en garde à vue

Sécurité. Un homme de 61 ans en état d'ivresse a provoqué un accident avec deux autres véhicules à Lillebonne, mercredi 5 novembre en début de soirée. Il a été placé en garde à vue.

Publié le 06/11/2025 à 14h03 - Par Pierre Durand-Gratian
Le suspect a affiché un taux d'alcool de plus de 2g par litre de sang.  - Illustration

La police municipale était la première sur les lieux, mercredi 5 novembre à Lillebonne, à l'intersection de la rue Pasteur et de la rue Alsace-Lorraine. 

Un conducteur de 61 ans venait de provoquer un accident à l'intersection en emboutissant un premier véhicule, indique une source policière. En reculant, il emboutit une seconde voiture derrière lui. Les deux autres conducteurs victimes, un homme de 57 ans et une femme de 46 ans, sont indemnes. Mais le conducteur en faute présente "toutes les caractéristiques de l'ivresse", précise la même source. 

2,26g d'alcool par litre de sang

C'est ce que révélera son dépistage, après l'arrivée en renfort de la police nationale. Le chauffard présente un taux de 2,26g d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour accident matériel et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

