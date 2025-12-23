En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Fait divers. Un marin se blesse au large de Saint-Valery-en-Caux, il est évacué vers l'hôpital de Fécamp

Sécurité. Un marin s'est blessé sur son navire de pêche, lundi 22 décembre, au large de Saint-Valery-en-Caux. L'homme a été héliporté vers l'hôpital de Fécamp.

Publié le 23/12/2025 à 10h08 - Par Gilles Anthoine
Un hélicoptère de la Marine nationale est venu en aide à un marin pêcheur blessé. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Lundi 22 décembre en fin d'après midi, un navire de pêche naviguant au large de Saint-Valery-en-Caux demande des secours au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Griz-Nez. Un de ses marins s'est blessé.

Le Samu de coordination médicale maritime du Havre préconise une évacuation sanitaire.

La victime est hélitreuillée

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet (62) est dépêché sur place. Il a hélitreuillé la victime et l'a transférée vers le groupe hospitalier de Fécamp.

