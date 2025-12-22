En ce moment Modern Times MIKA
Football - Coupe de France. Grégoire Delain, capitaine du Bayeux FC : "Tomber sur l'OM ? On ne pouvait pas rêver mieux !"

Sport. Le tirage est tombé : Bayeux affrontera l'OM à d'Ornano, le 13 janvier 2026. Grégoire Delain, et toute sa bande, sont encore sur un petit nuage. Le capitaine des jaune et bleus a réagit au tirage de ces 32e de finale de Coupe de France.

Publié le 22/12/2025 à 18h33 - Par Léo Besselievre
Grégoire Delain lors de l'entrée des joueurs lors du 8e tour de Coupe de France, face à Yvetot. - Léo Besselievre

Les tirages du 32e de finale de Coupe de France de football ont eu des airs de Noël avant l'heure. Pensionnaire de Régional 1, et petit poucet de la compétition, le Bayeux FC va accueillir l'Olympique de Marseille au stade Michel d'Ornano de Caen, le mardi 13 janvier 2026. Le capitaine des jaune et bleu, Grégoire Delain, ne pouvait pas rêver mieux.

En route vers un nouvel exploit ?

Après avoir fait tomber des clubs comme Blois (N2) au dernier tour, mais surtout le voisin du SM Caen (N1) lors du 7e tour de la compétition, Bayeux est enfin récompensé, et va affronter l'Olympique de Marseille, actuel 3e de Ligue 1. "Il est vrai qu'on était déçu de ne pas tirer un gros au dernier tour, mais on est passé grâce à un nouvel exploit. On ne pouvait pas rêver mieux, c'est un des meilleurs clubs de France", s'exclame le capitaine des jaune et bleu.

Cela va obliger les hommes d'Eric Fouda à faire l'impasse sur les fêtes de fin d'année, "en réorganisant les plannings d'entraînements", indique le défenseur central, "même si on ne sait pas ce qu'on va faire pour le moment", justifiant un peu la précipitation et l'engouement autour de ce match. "On est encore sur un petit nuage, il va nous falloir la semaine pour redescendre" ajoute-t-il, fier du chemin d'ores et déjà parcouru.

Une date qui fait grincer des dents…

Mais, il faudra faire avec le planning très chargé des Phocéens sur le mois de janvier, qui iront défier le Paris-Saint-Germain le 8 janvier au Koweït. Les deux clubs vont se disputer le trophée des Champions au Moyen-Orient, offrant à Bayeux plus de temps de repos. Les matchs des deux clubs de Ligue 1, qui devaient se dérouler lors du week-end du 10 janvier, seront le 12 pour le PSG, et donc le 13 janvier pour l'OM. "On aurait bien aimé jouer le dimanche à 21h, ça aurait été parfait pour nous. Là, on va être obligé de poser des jours de congé…" a expliqué Grégoire Delain. "Niveau organisation, ça risque d'être très compliqué, surtout au niveau de nos familles, qui viennent parfois de plus loin que la Normandie."

Mais, cela ne va pas empêcher les Bayeusains d'y croire : "On va profiter du moment, jouer l'OM à Caen, ça va être un rêve éveillé, mais on joue chaque match pour le gagner, et on ira jusqu'au bout". Dans un stade Michel d'Ornano qui sera, sans aucun doute, plein à craquer, le petit poucet pourra-t-il réaliser l'exploit d'une vie en battant l'Olympique de Marseille en Coupe de France ? Réponse en 2026.

