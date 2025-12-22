Fermanville. L'artiste Blesea dessine un Grinch géant sur un bunker du Cotentin

L'ambiance des fêtes s'invite partout, y compris sur les anciens bunkers de la batterie de Fermanville, à l'est de Cherbourg. Ces fortifications, construites par la France en 1936, puis récupérées par les Allemands plus tard, possèdent un nouvel habitant. L'artiste manchois Blesea vient de peindre durant le week-end du 20 et 21 décembre un Grinch géant déguisé en père Noël sur une des fortifications. "C'est un personnage issu d'une histoire de Noël", commente l'artiste. La photo de la fresque, postée sur les réseaux sociaux du peintre, a été partagée des centaines de fois.

Un lieu bien connu des graffeurs

Le graffeur, qui épate par ses créations géantes, connaît bien l'endroit. Il a déjà réalisé des peintures liées à l'univers de Star Wars et de Goldorak dans la batterie. "C'est un endroit qui est très sympa", révèle l'artiste. Quelle sera sa prochaine œuvre ? Ses fans devraient avoir le choix. Blesea a reçu au moins 15 commandes professionnelles pour 2026.