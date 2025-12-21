Le Havre. Un incendie se déclare dans une école maternelle : une salle de jeux détruite

L'école maternelle Mont le Comte dans le quartier de Caucriauville au Havre a été victime d'un incendie, samedi 20 décembre. Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à 21h35.

15 pompiers sur place

Le feu s'est déclaré et a été contenu dans une salle de jeux de l'école d'environ 200 m2. Elle a été entièrement détruite par les flammes.

15 sapeurs-pompiers et 4 engins étaient mobilisés. Une lance a été nécessaire afin d'éteindre le sinistre. "La directrice de l'école était sur place pour faire un point sur la reprise d'activité à la rentrée", précise les secours.