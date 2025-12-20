Caen. J'ai créé ma propre couronne de Noël pour décorer ma porte

Cette année, mon sapin de Noël est en carton. Bien décidée malgré tout à instaurer une ambiance festive dans mon appartement, j'ai choisi de participer à un atelier de création de couronnes de Noël animé par Vanessa Ouvrard, cogérante avec son mari Jacques Godon du magasin de fleurs Rouge Pivoine situé au 3 place Saint-Martin à Caen.

Dans l'arrière-boutique, un espace est dédié aux ateliers de composition florale. Sur la table nous attendent deux couronnes préconçues, faites de branches de sapin et de petites pommes de pin. Ce n'est qu'une base : l'objectif est de se l'approprier pour en faire une décoration personnelle et festive.

Houx, thuya et boules de Noël

Vanessa Ouvrard m'explique comment donner davantage de volume à la couronne : "Vous pouvez choisir de nouvelles branches fraîches de sapin et ajouter d'autres feuillages selon vos envies." La première difficulté consiste à trouver le bon sens de la couronne, puis à insérer les branches à différentes distances pour créer un ensemble harmonieux. Il ne faut pas oublier non plus le centre de la couronne. Une fois le feuillage renforcé, la fleuriste me propose d'ajouter un autre type de branchage, notamment du thuya, dont le vert lumineux apporte un joli contraste. Viennent ensuite les décorations. Vanessa Ouvrard fouille dans ses cartons et me laisse choisir parmi différentes couleurs de boules, du houx ou encore des rubans. J'opte pour de petites boules orangées laquées et quelques branches de houx. Avant de les coller au pistolet à colle, il faut d'abord les positionner pour visualiser l'ensemble, prendre du recul, puis fixer chaque élément avec un point de colle chaude. Mieux vaut ne pas se tromper ! Vanessa Ouvrard m'aide dans mes choix. Il est parfois difficile de se projeter, alors j'écoute attentivement ses conseils. "Le but, ce n'est pas que tout soit symétrique : il faut que ça vive." Vient ensuite le moment de choisir le ruban, qui permettra de suspendre la couronne à la porte. J'en sélectionne un en velours vert, avec lequel la fleuriste m'aide à faire un joli nœud, puis un second ruban vert foncé qui servira de support. Le résultat me ravit : une couronne accueillante, qui sent bon le sapin. "La tradition veut que l'on y pose quatre bougies, que l'on allume au fil des semaines précédant Noël" , m'explique Vanessa Ouvrard. Le prochain atelier propose de créer son propre centre de table. Il est organisé le 22 décembre (60€), deux jours avant les fêtes.

Pratique. Réservation : 09 54 18 15 34.