Le 11 mai 2025, les forces de l'ordre sont appelées car un homme vient de briser la vitre d'un immeuble à Caen. Une description précise est faite de lui : il portait un pantalon blanc, un pull rouge et un manteau noir. Peu après, ils interpellent un homme répondant à ce signalement qui se rebelle, se montre agressif, lance des menaces de mort comme "je vais te crever" et refuse le test d'alcoolémie.

Neuf mentions au casier

L'homme de 40 ans, actuellement incarcéré à la prison de Caen-Ifs, confirme les délits par visio lors de son jugement le 18 décembre, mais nie totalement le bris de la porte de l'immeuble. Il explique qu'il sortait de chez une amie et rentrait chez lui. Il admet qu'il était alcoolisé.

En prison, il dit se soigner pour cette addiction. La présidente précise qu'un témoin l'avait décrit. Il répond qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre habillé comme lui. Il dit aussi qu'il fait un gros travail sur lui-même. Il a neuf mentions sur son casier judiciaire pour recel, destruction de biens, conduite sans assurance, en état d'ébriété, refus d'obtempérer, menace de mort, violences sur conjointe.

Prison ferme

Deux policiers se sont portés partie civile. L'un était représenté par un avocat qui confirme outrages et menaces de mort envers son client et réclame 600€ pour préjudice moral. Pour le procureur, les faits sont caractérisés. Il se dit choqué par tous ces délits qui durent depuis 21 ans. Pour l'avocat de la défense, tous les ennuis viennent de son problème d'alcool, mais il fait des efforts pour s'en sortir. Après délibéré, Abdelhoueb Bakari est condamné à 6 mois de prison avec mandat de dépôt. Il devra verser 500€ à 2 policiers et 800€ pour frais d'avocat.