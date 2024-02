Caen. Un homme en état d'ivresse jugé pour avoir insulté et frappé des policiers

Le 27 mars dernier, des policiers sont appelés à la gare routière de Caen pour une rixe entre deux individus. Arrivés sur place, ils tentent de séparer les deux hommes dont l'un d'eux très fortement alcoolisé les insulte copieusement. Celui-ci agresse alors les policiers en les frappant à plusieurs reprises. Un agent reçoit un coup de tête et un autre un coup à la jambe.

Le mis en cause ne se souvient de rien

Le trentenaire, furieux et violent, est conduit au commissariat où il refuse tout examen médical. Interrogées, les trois victimes confirment les faits. Lors de son audition, le prévenu explique qu'il était très alcoolisé et qu'il ne se souvient de rien. Cependant, à l'audience du tribunal de Caen, jeudi 15 février, les souvenirs remontent à la surface. L'homme présente ses excuses devant le tribunal. Il évoque des problèmes d'alcool qui ont commencé alors qu'il avait 13 ans, une addiction qu'il n'arrive pas à contrôler : "Pourtant, je souhaite vraiment m'en sortir", dit-il.

Il se présente sans avocat

Incarcéré à la maison d'arrêt de Caen depuis le 3 avril, il travaille, fait du sport, et ne ressent pas le manque d'alcool. La présidente rappelle qu'il a 27 mentions à son casier judiciaire pour atteinte aux biens, refus d'obtempérer, outrage, violences, vol, menaces de mort, port d'arme blanche, usage de stupéfiants. Le policier qui a reçu le coup à la jambe s'est porté partie civile. Son avocat demande 800 euros pour préjudice moral. Avec un casier très chargé, le procureur a requis 10 mois de prison à son encontre. Après délibération, le prévenu, Marlon Goubet est condamné à 6 mois de prison aménageables et une inéligibilité pendant 2 ans. Il devra verser 300 euros de dédommagement et 127 euros de frais de procédure.