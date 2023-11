Caen. Se pensant poursuivi par des néonazis et des pédophiles, le trentenaire soulève des plaques d'égouts pour attirer l'attention

Lors de la fête de la musique du 21 juin 2022, des personnes remarquent un homme qui soulève des plaques d'égout. Des policiers sont alertés. Lorsqu'ils l'interpellent, ils reçoivent en retour des coups de pied et découvrent sur lui du cannabis. L'homme de 35 ans, originaire du Canada, refuse de se soumettre à l'éthylotest.

Pris en chasse par des néonazis

Jugé au tribunal de Caen le jeudi 23 novembre, le trentenaire explique que lors de la soirée, il était poursuivi par des pédophiles. La présidente lui fait remarquer que vu son âge, ce ne pouvait pas être des pédophiles. Alors, il change de version et explique qu'il s'agissait de néonazis. Il a soulevé les plaques d'égout pour attirer l'attention et que la police soit appelée.

Il reconnaît avoir tenté de s'enfuir à l'arrivée des policiers, mais nie avoir donné de coups de pied. Au commissariat, il prétend que l'un d'eux lui a mis son pistolet sur la tempe et qu'il a été frappé. Il n'a pas eu de visite médicale. Il est allé le lendemain aux urgences de la Miséricorde où un médecin a constaté un bleu à la colonne vertébrale.

Des troubles psychologiques ?

La présidente lui demande pourquoi il s'est enfui à l'arrivée des forces de l'ordre. Celui qui se présente comme artiste peintre répond qu'il a cru que c'étaient des néonazis. La présidente lui dit qu'il semble souffrir du complexe de la persécution. Une expertise a été effectuée. Elle montre qu'il souffre de troubles psychologiques. Il est suivi médicalement. Le procureur tente de lui faire remarquer combien il est dangereux de soulever des plaques d'égout. Il le considère totalement responsable de ses actes. Il juge ses propos inacceptables et son comportement inadmissible. Il demande 6 mois de prison avec sursis, obligation de soins, de travail, de formation.

Après cette plaidoirie, le trentenaire s'insurge et annonce qu'il compte retourner au Canada et aux Etats-Unis, mais qu'une peine de prison l'empêcherait de faire son travail d'artiste aux Etats-Unis. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le jeudi 30 novembre.