Caen. Un couple fraude le tram et menace de mort le contrôleur

Le 15 septembre 2023, un contrôleur demande leur titre de transport à un couple présent dans le tramway de Caen. Ils n'en ont pas. Il veut les faire sortir du véhicule, ils refusent et l'homme commence à l'insulter et le menacer : "Je sais où tu habites, je vais te mettre une balle dans la tête, tu es un homme mort." Il tente de lui mordre le doigt.

Peu de souvenirs…

La police est appelée. La femme, très énervée, donne un coup de tête aux policiers, essaie de les mordre. Elle est menottée avec difficulté. L'homme se calme. Ils sont conduits au commissariat. La femme de 46 ans se débat dans tous les sens, insultes et menaces fusent.

Lors de son audition, le prévenu de 43 ans reconnaît qu'ils avaient bu. Il tient des propos confus. Il se demande ce qu'il fait là, car il n'a pas frappé les forces de l'ordre, ce qui est véridique. La prévenue ne se souvient pas de grand-chose.

Des amendes à régler

A la barre au tribunal de Caen mardi 13 août, en l'absence des deux prévenus, le contrôleur du tramway explique qu'il a eu très peur au moment des insultes, et depuis, il est stressé lors des contrôles. Son avocat dit que les menaces de mort sont caractérisées. L'homme craint désormais pour lui et sa famille. L'avocate des policiers déplore les violences physiques, les menaces et outrages commis par la femme envers ses clients.

Le procureur aurait aimé la présence et les excuses aux victimes des deux mis en cause. Après délibéré, la femme écope de 80 jours-amendes à 10€. Elle devra verser 250€ au contrôleur, 600€ à chaque policier et 800€ de frais d'avocat. L'homme est condamné à 60 jours-amendes à 10€ et à régler 550€ au contrôleur pour préjudice moral. De plus, ils lui verseront conjointement 800€ pour frais d'avocat.