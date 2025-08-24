En ce moment Die With A Smile Lady Gaga
Bonne table à Caen. Voyage sur l'Ile Maurice avec la Cabane de Filao

Economie. Ouverte avec des plats à emporter en avril, la Cabane de Filao à Caen peut à présent accueillir ses clients sur place.

Publié le 24/08/2025 à 12h00 - Par Elvire Alix
Bonne table à Caen. Voyage sur l'Ile Maurice avec la Cabane de Filao
Shahil Boodhoye a ouvert la Cabane de Filao, son premier restaurant.

La ville de Caen offre un véritable voyage culinaire, et une nouvelle destination s'ajoute sur la carte : l'Ile Maurice, grâce au restaurant la Cabane de Filao. Situé au 27 rue du Havre, juste en face des locaux de Tendance Ouest, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de kilomètres pour m'évader le temps d'un repas. Direction les saveurs ensoleillées avec les spécialités mauriciennes de Shahil Boodhoye et de son équipe.

Street food et cuisine du quotidien

Installée depuis le 29 avril en livraison, la Cabane de Filao accueille ses clients sur place depuis le 2 août. Parmi eux : des personnes d'origine mauricienne, des voyageurs nostalgiques et des curieux qui veulent découvrir "la street food et la cuisine quotidienne de l'Ile Maurice". Au comptoir, la carte propose un large choix. Je reconnais certains plats comme le rougaille ou le curry, tous deux à 10,90€. D'autres, tels que le "mine frit" (11,90€) ou le "vindaye" (10,90€), m'intriguent… Mais je me laisse tenter par le plat signature : un rougaille de bœuf, accompagné d'un riz parfaitement cuit et de lentilles. Copieux, gourmand et servi rapidement : je suis ravie de mon choix. 

Le rougaille de bœuf et son riz au curcuma.Le rougaille de bœuf et son riz au curcuma.

"La particularité des épices mauriciennes, c'est qu'elles ne sont pas très piquantes", m'explique Shahil Boodhoye en me présentant ses épices, préparées maison comme le reste de sa cuisine, "grâce à des mélanges bruts que nous torréfions". En dessert, gourmandise oblige, je craque pour les beignets à la banane : cinq petites douceurs à seulement 4,90€, dorées et moelleuses, si bonnes que je n'ai aucun mal à finir mon assiette. C'est le premier restaurant de Shahil Boodhoye. Auparavant salarié dans la restauration, ce sont ses proches qui l'ont encouragé à se lancer. D'origine mauricienne, il souhaitait faire découvrir sur la carte caennaise sa cuisine parfumée, issue de l'océan Indien. La Cabane de Filao est ouverte du mercredi au dimanche, de 11h à 14h30 et de 18h à 22h.

Pratique. 27 rue du Havre. Téléphone : 06 81 22 98 04.

Le rougaille de bœuf et son riz au curcuma.

