Le Havre. Un homme placé en garde à vue pour des propos racistes en marge du match le HAC - Paris FC

Sécurité. Un homme de 38 ans a été interpellé et placé en garde à vue, dimanche 7 décembre 2025 pendant la rencontre de football entre le HAC et le Paris FC, au Stade Océane. Il a proféré des insultes racistes à l'encontre de deux agents de sécurité du stade.

Publié le 08/12/2025 à 11h43 - Par Pierre Durand-Gratian
Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue en marge de la rencontre entre le HAC et le Paris FC. - Ilustration

Un homme de 38 ans a été placé en garde à vue au Havre, dimanche 7 décembre, après des insultes racistes, indique une source policière.

Ces insultes ont été proférées dans le Stade Océane lors de la rencontre entre le HAC et le Paris FC. Elles visaient deux agents de sécurité du stade de 37 et 42 ans, qualifiés notamment de "sales négros de merde", par le suspect.

Un témoin a pu confirmer les propos. L'homme de 38 ans a été interpellé par la police. Il était légèrement alcoolisé avec un taux à 0,5g d'alcool par litre de sang.

