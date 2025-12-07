Manche. Le département en vigilance jaune pour vents violents et risques de submersion 

Les coups de vent s'enchaînent en ce moment sur la région. Ce dimanche 7 décembre, un seul département normand est placé en vigilance jaune par Météo France. Il s'agit de la Manche, concernée par une alerte vent violent dans l'après-midi, de 15h à 21h.

Une double vigilance jaune pour la Manche

Auparavant, il est recommandé de faire preuve de prudence sur le littoral. En raison de la marée, la côte ouest de la Manche est en alerte jaune vague-submersion, et ce jusqu'à midi.

Jeudi 4 décembre, la Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord prévoyait un avis de vent frais à grand frais, de force 6 à 7 sur l'échelle Beaufort, à partir de ce soir jusqu'au lundi 8 décembre au matin. Une prévision qui concernait a minima la façade maritime Manche mer du Nord.