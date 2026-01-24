Seine-Maritime. Un "risque sérieux" de rave party : la préfecture interdit tout rassemblement festif à caractère musical ce week-end

L'information a été confirmée par la préfecture seinomarine ce samedi 24 janvier. Face à un risque sérieux d'organisation d'une rave-party, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté portant interdiction des rassemblements festifs à caractère musical sur l'ensemble du territoire du département de la Seine-Maritime du vendredi 23 janvier à 15h au lundi 26 janvier à 10h afin de "prévenir tous risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics".

La préfecture rappelle qu'il "convient de rappeler que les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration auprès du Préfet de département (art. L211-5 du code de la sécurité intérieure)".

