Orne. Le préfet prend un arrêté pour interdire les "rave parties" jusqu'à lundi

Un arrêté préfectoral a été pris jeudi 10 octobre dans l'Orne, effectif à compter du vendredi 11 octobre, 19h. Il porte sur "l'interdiction des rassemblements festifs à caractère musical et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé."

Lire aussi. Orne. La préfecture interdit les rave partys

De potentielles rave-parties prévues

Dans cet arrêté, la préfecture indique que "selon les informations dont disposent les services de police et de gendarmerie, plusieurs rassemblements festifs à caractère musical de type 'rave-party' sont susceptibles d'être organisés dans le département de l'Orne durant la période du 11 octobre au 13 octobre 2024 inclus." Le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet, a notamment fait référence à d'autres rassemblements festifs organisés dans l'Orne sans autorisation "en 2021 à Boischampré, à Saint-Honorine-la-Chardonne, à Lougé-sur-Maire, à Saint-Georges-d'Annebecq et à Bailleul, en 2022 à Champsecret, Saint-Brice-sous-Rânes, Boischampré, Torchamp, Vrigny, en 2023 à Saint-Brice-sous-Rânes et Saint Clair-de-Halouze."

Cet arrêté préfectoral prendra fin lundi 14 octobre, à 7h.