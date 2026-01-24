Tendance Live à Alençon. Revivez la soirée avec les plus belles photos de l'événement

Vendredi 23 janvier, le parc des expositions Anova d'Alençon dans l'Orne a accueilli le nouveau Tendance Live organisé par Tendance Ouest. Des artistes de renom ont fait le déplacement : Zaho, Slimane, Philippine Lavrey, Joyce Jonathan, Linh mais aussi Mentissa, Vernis Rouge et Oria. Plongez dans l'événement avec nos plus belles photos.

Lors du Tendance Live vendredi 23 janvier, le public était en forme ! - Anthony Almolda

La chanteuse Linh a chanté sur la scène du Tendance Live Anova d'Alençon. - Anthony Almolda

Le public a pu découvrir la chanteuse Mentissa sur la scène d'Anova lors du Tendance Live. - Anthony Almolda

La chanteuse Oria a enflammé le public. - Anthony Almolda

La chanteuse Mentissa a fait danser le public. - Jade Almolda

Les spectateurs du Tendance Live, vendredi 23 janvier, ont eu la chance de voir Zaho sur scène. - Jade Almolda

Le chanteur Slimane a répondu présent au Tendance Live by Tendance Ouest au parc expo Anova d'Alençon. - Jade Almolda

Vernis rouge a ambiancé le public du Tendance Live. - Jade Almolda

La chanteuse Joyce Jonathan a elle aussi fait le déplacement pour le Tendance Live à Alençon. - Jade Almolda

Le parc expo Anova d'Alençon était bien rempli pour le Tendance Live by Tendance Ouest. - Jade Almolda

La chanteuse Philippine Lavrey originaire du Havre s'est aussi produite sur scène. - Anthony Almolda

