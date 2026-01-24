Tendance Live à Alençon. Revivez la soirée avec les plus belles photos de l'événement

Vendredi 23 janvier, le parc des expositions Anova d'Alençon dans l'Orne a accueilli le nouveau Tendance Live organisé par Tendance Ouest. Des artistes de renom ont fait le déplacement : Zaho, Slimane, Philippine Lavrey, Joyce Jonathan, Linh mais aussi Mentissa, Vernis Rouge et Oria. Plongez dans l'événement avec nos plus belles photos.
Lors du Tendance Live vendredi 23 janvier, le public était en forme ! - Anthony Almolda
La chanteuse Linh a chanté sur la scène du Tendance Live Anova d'Alençon. - Anthony Almolda
Le public a pu découvrir la chanteuse Mentissa sur la scène d'Anova lors du Tendance Live. - Anthony Almolda
La chanteuse Oria a enflammé le public. - Anthony Almolda
La chanteuse Mentissa a fait danser le public. - Jade Almolda
Les spectateurs du Tendance Live, vendredi 23 janvier, ont eu la chance de voir Zaho sur scène. - Jade Almolda
Le chanteur Slimane a répondu présent au Tendance Live by Tendance Ouest au parc expo Anova d'Alençon. - Jade Almolda
Vernis rouge a ambiancé le public du Tendance Live. - Jade Almolda
La chanteuse Joyce Jonathan a elle aussi fait le déplacement pour le Tendance Live à Alençon. - Jade Almolda
Le parc expo Anova d'Alençon était bien rempli pour le Tendance Live by Tendance Ouest. - Jade Almolda
La chanteuse Philippine Lavrey originaire du Havre s'est aussi produite sur scène. - Anthony Almolda
