Tendance Live à Alençon. Revivez la soirée avec les plus belles photos de l'événement

Loisir. Et si vous vous replongiez dans cette soirée exceptionnelle ? Vendredi 23 janvier, le parc des expositions d'Anova d'Alençon a accueilli le Tendance Live by Tendance Ouest. Revivez ce moment en image.

Publié le 24/01/2026 à 09h50 - Par Justine Carrère
Tendance Live à Alençon. Revivez la soirée avec les plus belles photos de l'événement
Vendredi 23 janvier, la foule était présente au parc expo Anova d'Alençon pour le Tendance Live by Tendance Ouest. - Anthony Almolda

Vendredi 23 janvier, le parc des expositions Anova d'Alençon dans l'Orne a accueilli le nouveau Tendance Live organisé par Tendance Ouest. Des artistes de renom ont fait le déplacement : Zaho, Slimane, Philippine Lavrey, Joyce Jonathan, Linh mais aussi Mentissa, Vernis Rouge et Oria. Plongez dans l'événement avec nos plus belles photos.

Lors du Tendance Live vendredi 23 janvier, le public était en forme !Lors du Tendance Live vendredi 23 janvier, le public était en forme ! - Anthony Almolda

La chanteuse Linh a chanté sur la scène du Tendance Live Anova d'Alençon.La chanteuse Linh a chanté sur la scène du Tendance Live Anova d'Alençon. - Anthony Almolda

Le public a pu découvrir la chanteuse Mentissa sur la scène d'Anova lors du Tendance Live.Le public a pu découvrir la chanteuse Mentissa sur la scène d'Anova lors du Tendance Live. - Anthony Almolda

La chanteuse Oria a enflammé le public.La chanteuse Oria a enflammé le public. - Anthony Almolda

La chanteuse Mentissa a fait danser le public.La chanteuse Mentissa a fait danser le public. - Jade Almolda

Les spectateurs du Tendance Live, vendredi 23 janvier, ont eu la chance de voir Zaho sur scène.Les spectateurs du Tendance Live, vendredi 23 janvier, ont eu la chance de voir Zaho sur scène. - Jade Almolda

Le chanteur Slimane a répondu présent au Tendance Live by Tendance Ouest au parc expo Anova d'Alençon.Le chanteur Slimane a répondu présent au Tendance Live by Tendance Ouest au parc expo Anova d'Alençon. - Jade Almolda

Vernis rouge a ambiancé le public du Tendance Live.Vernis rouge a ambiancé le public du Tendance Live. - Jade Almolda

La chanteuse Joyce Jonathan a elle aussi fait le déplacement pour le Tendance Live à Alençon.La chanteuse Joyce Jonathan a elle aussi fait le déplacement pour le Tendance Live à Alençon. - Jade Almolda

Le parc expo Anova d'Alençon était bien rempli pour le Tendance Live by Tendance Ouest.Le parc expo Anova d'Alençon était bien rempli pour le Tendance Live by Tendance Ouest. - Jade Almolda

La chanteuse Philippine Lavrey originaire du Havre s'est aussi produite sur scène. La chanteuse Philippine Lavrey originaire du Havre s'est aussi produite sur scène.  - Anthony Almolda

Galerie photos
Lors du Tendance Live vendredi 23 janvier, le public était en forme ! - Anthony Almolda La chanteuse Linh a chanté sur la scène du Tendance Live Anova d'Alençon. - Anthony Almolda Le public a pu découvrir la chanteuse Mentissa sur la scène d'Anova lors du Tendance Live. - Anthony Almolda La chanteuse Oria a enflammé le public. - Anthony Almolda La chanteuse Mentissa a fait danser le public. - Jade Almolda Les spectateurs du Tendance Live, vendredi 23 janvier, ont eu la chance de voir Zaho sur scène. - Jade Almolda Le chanteur Slimane a répondu présent au Tendance Live by Tendance Ouest au parc expo Anova d'Alençon. - Jade Almolda Vernis rouge a ambiancé le public du Tendance Live. - Jade Almolda La chanteuse Joyce Jonathan a elle aussi fait le déplacement pour le Tendance Live à Alençon. - Jade Almolda Le parc expo Anova d'Alençon était bien rempli pour le Tendance Live by Tendance Ouest. - Jade Almolda La chanteuse Philippine Lavrey originaire du Havre s'est aussi produite sur scène.  - Anthony Almolda

Tendance Live à Alençon. Revivez la soirée avec les plus belles photos de l'événement
