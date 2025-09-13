[Photos]. Tendance Session à Cherbourg : les plus belles photos de cette soirée exceptionnelle au Trident

C'était un rendez-vous attendu : vendredi 12 septembre, Tendance Ouest a organisé son Tendance Session au Trident, à Cherbourg, avec trois têtes d'affiche sur scène : Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow. Plongez au cœur de l'événement à travers ses plus belles photos.

La chanteuse Zaz

La chanteuse Zaz s'est produite sur la scène du Trident lors du Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère

La chanteuse Zaz, devenue célèbre en 2010 avec le titre Je veux, est revenue cet été avec un nouvel EP, On peut comme ça. Elle s'est produite sur la scène du Tendance Session une semaine avant la sortie, le 19 septembre, de son sixième album, Sains et Saufs.

Cœur de pirate

Cœur de Pirate, a fait le déplacement au Trident pour le Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère

L'artiste canadienne de 35 ans est aussi de retour avec un nouvel album, nommé Cavale. Ce 10e album, dont le titre Château de sable est le dernier extrait, sortira le 29 septembre prochain.

Noé Preszow

Le Belge Noé Preszow a chanté ses plus belles chansons au Tendance Session 2025 à Cherbourg. - Justine Carrère

Noé Preszow était accompagné de sa guitare pour le Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère

Noé Preszow, chanteur bruxellois a lui aussi foulé la scène du Trident de Cherbourg samedi 12 septembre avec sa guitare et ses chansons à texte.

Vendredi 12 septembre, le Tendance Session s'est déroulé au Trident à Cherbourg. - Justine Carrère

Vendredi 12 septembre, le public était présent au Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère

Le public concentré sur les artistes au Tendance Session 2025 de Cherbourg. - Justine Carrère