En ce moment I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Tendance Session à Cherbourg : les plus belles photos de cette soirée exceptionnelle au Trident

Loisir. Vendredi 12 septembre, le Trident a accueilli le Tendance Session by "Tendance Ouest" à Cherbourg. Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow se sont succédé sur scène pour le plus grand plaisir du public. Revivez ces moments en image.

Publié le 13/09/2025 à 17h22 - Par Justine Carrère
[Photos]. Tendance Session à Cherbourg : les plus belles photos de cette soirée exceptionnelle au Trident
Le Tendance Session à Cherbourg 2025 a fait sensation auprès du public ! - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'était un rendez-vous attendu : vendredi 12 septembre, Tendance Ouest a organisé son Tendance Session au Trident, à Cherbourg, avec trois têtes d'affiche sur scène : Zaz, Cœur de Pirate et Noé Preszow. Plongez au cœur de l'événement à travers ses plus belles photos.

• A lire aussi. Tendance Session à Cherbourg. Une opération spéciale pour gagner les toutes dernières places !

La chanteuse Zaz

La chanteuse Zaz s'est produite sur la scène du Trident lors du Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre.La chanteuse Zaz s'est produite sur la scène du Trident lors du Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère

La chanteuse Zaz, devenue célèbre en 2010 avec le titre Je veux, est revenue cet été avec un nouvel EP, On peut comme ça. Elle s'est produite sur la scène du Tendance Session une semaine avant la sortie, le 19 septembre, de son sixième album, Sains et Saufs.

Cœur de pirate

Cœur de Pirate, a fait le déplacement au Trident pour le Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre.Cœur de Pirate, a fait le déplacement au Trident pour le Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère

L'artiste canadienne de 35 ans est aussi de retour avec un nouvel album, nommé Cavale. Ce 10e album, dont le titre Château de sable est le dernier extrait, sortira le 29 septembre prochain.

Noé Preszow

Le Belge Noé Preszow a chanté ses plus belles chansons au Tendance Session 2025 à Cherbourg.Le Belge Noé Preszow a chanté ses plus belles chansons au Tendance Session 2025 à Cherbourg. - Justine Carrère

Noé Preszow était accompagné de sa guitare pour le Tendance Session à Cherbourg.Noé Preszow était accompagné de sa guitare pour le Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère

Noé Preszow, chanteur bruxellois a lui aussi foulé la scène du Trident de Cherbourg samedi 12 septembre avec sa guitare et ses chansons à texte.

Vendredi 12 septembre, le Tendance Session s'est déroulé au Trident à Cherbourg.Vendredi 12 septembre, le Tendance Session s'est déroulé au Trident à Cherbourg. - Justine Carrère

Vendredi 12 septembre, le public était présent au Tendance Session à Cherbourg.Vendredi 12 septembre, le public était présent au Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère

Le public concentré sur les artistes au Tendance Session 2025 de Cherbourg.Le public concentré sur les artistes au Tendance Session 2025 de Cherbourg. - Justine Carrère

Galerie photos
Cœur de Pirate, a fait le déplacement au Trident pour le Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère La chanteuse Zaz s'est produite sur la scène du Trident lors du Tendance Session à Cherbourg vendredi 12 septembre. - Justine Carrère Vendredi 12 septembre, le public était présent au Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère Vendredi 12 septembre, le Tendance Session s'est déroulé au Trident à Cherbourg. - Justine Carrère Le Belge Noé Preszow a chanté ses plus belles chansons au Tendance Session 2025 à Cherbourg. - Justine Carrère Noé Preszow était accompagné de sa guitare pour le Tendance Session à Cherbourg. - Justine Carrère Le public concentré sur les artistes au Tendance Session 2025 de Cherbourg. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[Photos]. Tendance Session à Cherbourg : les plus belles photos de cette soirée exceptionnelle au Trident
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple