Musique. Kyo fête les 20 ans du hit "Dernière danse" avec Cœur de Pirate

L'album Le Chemin de Kyo est sorti en janvier 2003. Dans cet album, figurent les plus gros hits du groupe comme Je cours, Le Chemin, sans oublier, sans doute leur plus grand succès, Dernière danse. Un album disque de diamant, certifiant la vente de plus d'un million d'exemplaires.

Et pour fêter les 20 ans de ces hits, Kyo vient de dévoiler une reprise de Dernière danse en studio, en compagnie de Cœur de Pirate.

Sur les réseaux sociaux, le groupe n'a pas caché son émotion à propos de cette collaboration. "Retourner en studio pour réenregistrer ce morceau était une expérience inoubliable", a écrit le quatuor.