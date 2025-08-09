Grandcamp-Maisy. Un bol d'air et le plein d'énergie avec la marche côtière

Tous les samedis du mois d'août, l'école de voile intercommunale située à Grandcamp-Maisy propose d'enfiler une combinaison et de rejoindre les moniteurs diplômés pour une séance de marche nautique côtière d'une heure.

Idéale pour travailler son cardio, renforcer ses muscles et améliorer la circulation sanguine, cette pratique venue du Nord offre un vrai bol d'air et d'énergie. Pas besoin d'être un athlète : l'activité est accessible dès 8 ans et aucune expérience préalable n'est requise. Les combinaisons sont fournies.

Pratique. Tarif : 15€ la séance. Réservation obligatoire au 06 07 24 84 03. Horaires sur isigny-omaha-tourisme.fr