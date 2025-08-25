En ce moment Carry You Home (ft. Ella Henderson) Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Calvados. 16 obus de la Seconde Guerre mondiale traités par l'équipe de déminage de la Marine nationale

Sécurité. Lundi 25 août, des obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été traités par les plongeurs-démineurs de la Manche de la Marine nationale dans le secteur de Grandcamp-Maisy.

Publié le 25/08/2025 à 18h21, mis à jour le 26/08/2025 à 08h55 - Par Lilian Fermin
Calvados. 16 obus de la Seconde Guerre mondiale traités par l'équipe de déminage de la Marine nationale
Des obus ont été traités dans le secteur de Grandcamp-Maisy, dans le Calvados, ce lundi 25 août. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont parfois dangereux sur le littoral normand. Alors que le soleil de lundi 25 août invitait volontiers à se prélasser sur le sable, le groupement de plongeurs démineurs de la Manche de la Marine nationale est entré en action dans le Calvados.

A lire aussi. Le Havre. Un obus à déminer à Dollemard : des habitations évacuées pendant l'opération

16 obus

Dans le secteur de Grandcamp-Maisy, les équipes ont traité 16 obus MK11/MK2 US Bofors, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ce qui représente un équivalent TNT de 3,1kg.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. 16 obus de la Seconde Guerre mondiale traités par l'équipe de déminage de la Marine nationale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple