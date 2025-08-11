En ce moment AMERICAN IDIOT GREEN DAY
Deauville. Une croisière commentée à la découverte de l'estuaire de la Seine

Loisir. Durant trois heures et au départ de Deauville et Trouville, partez le 18 août en croisière au cœur de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.

Publié le 11/08/2025 à 16h00 - Par Lise Crocquevieille
Deauville. Une croisière commentée à la découverte de l'estuaire de la Seine
Le 18 août, partez en croisière dans l'estuaire de la Seine, au départ des ports de Deauville-Trouville. - Pôle métropolitain - Estuaire de la Seine

Lundi 18 août, de 18h à 21h, la croisière commentée "La Réserve en Seine" permet d'explorer, au départ de Trouville-sur-Mer, l'estuaire de la Seine accompagné d'un guide de la Maison de l'Estuaire. Les passagers peuvent observer, au fil de cette balade, des phoques, marsouins communs, des oiseaux migrateurs ou encore des chevaux de Camargue, tout en découvrant les secrets des vasières et roselières. Une expérience immersive où la lumière estivale sublime le fleuve.

Pratique. Embarquement quai Albert 1er à Trouville-sur-Mer. Tarifs : 25€ par adulte, 18€ 4-12 ans, gratuit - 4 ans. Réservation sur indeauville.fr.Tel. 02 31 14 40 00

