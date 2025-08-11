Deauville. Une croisière commentée à la découverte de l'estuaire de la Seine

Lundi 18 août, de 18h à 21h, la croisière commentée "La Réserve en Seine" permet d'explorer, au départ de Trouville-sur-Mer, l'estuaire de la Seine accompagné d'un guide de la Maison de l'Estuaire. Les passagers peuvent observer, au fil de cette balade, des phoques, marsouins communs, des oiseaux migrateurs ou encore des chevaux de Camargue, tout en découvrant les secrets des vasières et roselières. Une expérience immersive où la lumière estivale sublime le fleuve.

Pratique. Embarquement quai Albert 1er à Trouville-sur-Mer. Tarifs : 25€ par adulte, 18€ 4-12 ans, gratuit - 4 ans. Réservation sur indeauville.fr.Tel. 02 31 14 40 00