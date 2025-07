Culture. Ateliers, expositions, moments détente…Une journée aux Franciscaines de Deauville

Cet été, le centre culturel Les Franciscaines à Deauville vous accueille pour des expositions temporaires, mais aussi des ateliers ou juste pour se détendre dans ce lieu exceptionnel. Anciennement un orphelinat pour filles de marins, il a été rénové puis inauguré en 2021 sous la forme d'un centre culturel. "On peut y passer la journée si l'on veut", précise Cyril Le Boulaire, directeur culturel des Franciscaines. Le lieu combine musée, salle de conférences, réfectoire, médiathèque… Il y en a pour tous les goûts.

Ateliers et expositions temporaires

Cette année, la mer est à l'honneur. Jusqu'au 21 septembre, retrouvez l'exposition "Le Bleu Profond, L'Océan Révélé", qui vous plonge dans l'imaginaire des profondeurs et retrace l'évolution d'une fascination qui a influencé les scientifiques mais aussi les artistes du XIXe siècle à nos jours. L'exposition se veut aussi sensibilisatrice sur la fragilité des mers et océans, menacés par le réchauffement climatique. Les samedis à 16h, des visites commentées sont organisées. L'exposition temporaire "Pierre et Gilles - Mondes Marins" est également disponible tout l'été, et célèbre l'univers baroque et onirique de Pierre et Gilles, duo mythique de la scène artistique contemporaine. Le thème exploré est cher aux artistes : la mer, ses figures et ses mystères.

Le centre culturel vous invite cet été à des ateliers, pour petits et grands. Venez vous essayer à l'écriture avec Zadig Hamroune. "Que vous ayez un projet ou que vous vouliez juste découvrir l'écriture : vous êtes les bienvenus", précise Cyril Le Boulaire. A partir de 3 ans, des ateliers d'illustration et d'écriture autour des animaux marins sont également proposés.

Pratique. Tarifs et réservations sur lesfranciscaines.fr.