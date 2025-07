Art. Visite guidée "A Caen le street-art" : à la recherche des œuvres de rue

Les 11, 18 et 25 juillet, arpentez les rues de la ville de Caen avec un guide, pour contempler les œuvres de rue, appelées aussi "street-art", que Caen possède. C'est un art principalement éphémère, apparu aux Etats-Unis dans les années soixante, et qui s'est répandu partout dans le monde au fil des ans, y compris à Caen. Cette visite guidée sera l'occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique, qui prend, depuis des décennies, une ampleur considérable dans les villes.

Pratique. Tarif plein à 8€, réduit à 5,50€ (voir conditions sur le site caenlamer-tourisme.fr). Horaires : 18h-19h15.