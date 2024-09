Caen. Visiter le centre-ville historique de Caen avec un guide 

La ville de Caen, c'est presque un millénaire d'histoire. Cet été, l'office de tourisme de Caen la mer propose environ 1h30 de balade dans les rues du centre-ville, avec sur la feuille de route la place Saint-Sauveur, la rue Froide ou encore la maison natale du poète François de Malherbe. L'occasion pour le guide qui vous accompagnera de répondre à vos interrogations. D'où vient le nom de la rue Froide ? Quels ont été les rôles de la place Saint-Sauveur et de Guillaume le Conquérant dans l'Histoire ? Louis XIV était-il vraiment schizophrène ? Venez le découvrir jusqu'au 31 août, les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h30 à midi, pour le prix de 7 euros, ou 5 euros pour les enfants, étudiants et demandeurs d'emploi.