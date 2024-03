Sport. A la découverte des sports urbains avec le Caen BMX Indoor 

Les samedi 2 et dimanche 3 mars, ne manquez pas le Caen BMX Indoor et la 9e édition du salon des sports urbains. Bien plus qu'une compétition sportive, ce week-end plaira aux passionnés comme aux simples curieux. Les démonstrations et initiations pour petits et grands seront en effet "le fil conducteur de l'évènement", souligne Pierre-Louis Saillet, l'un des organisateurs. Pour en profiter, rendez-vous de 7h30 à 23h le samedi et jusqu'à 18h le dimanche, au Parc des expositions de Caen.

Si l'événement débute dès le samedi matin, Pierre-Louis Saillet attire tout particulièrement l'attention sur la soirée d'ouverture. A 19h, le show qui marquera le début de l'Open de Normandie "rassemblera toutes les disciplines", dans une ambiance festive.

Un avant-goût des Jeux olympiques

Cette année, le salon prend une couleur toute particulière à l'approche des Jeux olympiques de Paris, regroupant trois nouvelles disciplines. Pendant tout le week-end, des démonstrations et initiations à la breakdance - au programme des JO pour la première fois - seront organisées avec le SNT Crew. Vous pourrez assister à des démonstrations de basket 3 vs 3 le samedi et à des initiations le lendemain, avec la Ligue de Normandie de basket. Concernant le BMX, vous aurez tout le loisir d'observer des figures acrobatiques ou des courses lors de la compétition.

A côté de ces trois disciplines olympiques, d'autres sports vous attendent, en démonstration comme en initiation, notamment le VTT Trial, qui consiste à franchir des obstacles en VTT. Durant tout le week-end, vous pourrez aussi vous essayer à la trottinette, au skate ou au parkour, une discipline nouvelle où il est là aussi question de franchir des obstacles.

Les plus créatifs d'entre vous ne seront pas en reste avec démonstrations et initiations au double Dutch, un mélange entre corde à sauter et hip-hop. Vous pourrez aussi tester le diabolo avec Eliott Pronost alias "Eliott le diabolist". A noter que les artistes de rue Bertrand et Mookimax seront présents durant l'ensemble du salon.

Pratique. Infos et programme sur caenbmxindoor.fr. Tarifs : 16€ la journée, 22€ le week-end, 10€ la journée pour les enfants, 16€ les deux.