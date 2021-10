Caen. Spectacle réussi au BMX indoor de Caen ! [Photos]

Fervent demandeurs de compétition, de show et d'initiation, environ 6000 spectateurs ont assisté à l'événement pendant les deux jours au Parc des Expositions de Caen (Calvados). De quoi en prendre plein la vue et voir les meilleurs pilotes internationaux se partager la pédale en BMX Race. "L'événement prend de la notoriété chaque année et est attendu par les pratiquants. C'est l'un des seuls qui se déroule en indoor où on a les meilleurs européens voire mondiaux", se réjouit Sylvain Huet, chef d'orchestre de l'événement.

Des 10 ans qui s'annoncent surprenants

Au-delà de la discipline phare qu'est le BMX race, le Flat, le Dirt et un grand nombre de pratiques urbaines assuraient également le show dans le salon des sports urbains. Un espace dédié à la promotion des différentes disciplines ainsi qu'à l'initiation des novices.

Le BMX Flat à l'honneur. Petits et grands se sont testés à cette pratique assez spectaculaire. - Léa Quinio

Spectacle terminé, les organisateurs sont plus que jamais tournés vers l'année prochaine, qui verra l'événement fêter sa 10e bougie. "On veut fêter les dix ans comme il se doit. On prévoit un grand nombre de surprises que je ne peux pas toutes dévoiler. Mais une chose est sûre, on veut faire venir davantage de pilotes étrangers, que l'on voit souvent que sur internet, sur chaque discipline. L'objectif est de faire rêver les enfants", conclut Sylvain Huet.

