Caen. A Caen : le BMX Indoor voit les choses en grand

Très apprécié l'année dernière, le BMX Indoor revient au Parc des Expositions de Caen (Calvados) samedi 17 et dimanche 18 février. Pour sa deuxième édition, le plus grand événement de sports urbains du Calvados continue de surfer sur l'équilibre entre découverte et initiation, et compétitions de haut niveau, mais se veut aussi social en travaillant avec de nombreuses associations locales.

Les disciplines présentées ce week-end sont le BMX, le Flat, le Dirt, le longboard dancing, mais aussi le football freestyle avec la présence d'Abdel Freestyle, le graff avec Aeroz et le breakdance avec le SNT Crew qui proposeront des démonstrations et des initiations. Tout cela nous donne "un événement unique en son genre, qu'on ne trouve nulle part en Europe, d'après Sylvain Huet, président de l'association Caen BMX qui organise l'événement. Cependant, on tient à ne proposer que des disciplines praticables à Caen, car on ne veut pas qu'un jeune qui découvre une discipline grâce aux initiations reparte déçu de ne pas pouvoir la pratiquer dans sa ville".

Une compétition internationale

Comme l'année passée, la race de BMX figurera au calendrier UCI et permettra aux meilleurs de marquer des points en vue d'une qualification aux jeux olympiques, des riders ukrainiens notamment feront le déplacement. Les organisateurs annoncent d'ores et déjà leur volonté de renforcer encore plus le niveau compétitif de l'événement pour la prochaine édition.

