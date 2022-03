Caen. A Caen, plus de 3 000 personnes réunies au meeting de Macron

"La Normandie est une terre de résistance et nous devons résister". En meeting à Caen (Calvados), samedi 4 mars 2017, Emmanuel Macron a été accueilli comme une véritable star.



Dans le hall 3 du Parc des Expositions de Caen, un peu plus de 3 000 personnes étaient rassemblées pour écouter le candidat à l'élection présidentielle développer son programme. Au son de "Macron président", le leader de En Marche! s'est offert un bain de foule avant de monter sur la scène pour un discours d'un peu plus d'un heure.

Emmanuel Macron accueilli en véritable star pour son meeting #macron2017 pic.twitter.com/uwDT6aVHIU — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 4 mars 2017

Un programme, six chantiers

Emmanuel Macron s'est clairement positionné comme le président d'une France forte et tournée vers le futur. Il a évoqué point par point les six chantiers qui composent sont programme : l'éducation et la culture. Emmanuel Macron veut remettre la transmission des savoirs fondamentaux, de la culture et des valeurs au cœur du projet es écoles et universités. La société du travail. Le candidat promet un plan pour la qualification et la formation ainsi qu'une augmentation du SMIC de 100 euros. "Je ne veux plus entendre qu'il est plus intéressant de ne pas travailler que de travailler", a-t-il déclaré. La modernisation de l'économie française. "Je veux recréer une mobilité économique et sociale par le numérique, la recherche et l'innovation, le travail et l'entrepreneuriat." Le renfort la sécurité de la Nation. Emmanuel Macron veut investir des moyens dans les forces de l'ordre et les réorganiser. Le renouveau démocratique et l'international."Nous devons défendre l'Europe" a t-il marteler.

• Lire aussi : Qui sont ces Caennais qui marchent pour Macron



A LIRE AUSSI.

Macron abat ses cartes sur un programme longtemps attendu