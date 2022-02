Deauville. Le maire de Deauville, Philippe Augier rejoint Emmanuel Macron

Et un soutien politique de plus pour Emmanuel Macron. Via la voie d'un communiqué, jeudi 2 mars 2017, le maire de Deauville (Calvados) apporte son soutien au candidat du parti En Marche ! Membre du parti Nouveau Centre, il a donc fait son choix. "Sa vision de l'évolution de la société, sa modernité, son écoute vraie et sa volonté de trouver des solutions sont les premières choses qui m'ont interpellé chez Emmanuel Macron, bien avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle", explique-t-il.

Meeting à Caen

Philippe Augier sera probablement du meeting d'Emmanuel Macron au Parc des expositions de Caen, samedi 4 mars. "La qualité fondamentale d'Emmanuel Macron (et qui doit être celle d'un Président de la République) est d'avoir une vision pour l'avenir de la France, comme j'ai pu la découvrir dans son livre, puis dans ses discours", analyse le maire de Deauville.



