Caen. Présidentielle : Fillon plutôt que Le Pen dans le Calvados

Il n'est pas rare que le Calvados ne suive pas la tendance nationale en période d'élections. Le vote des habitants de ce département normand en a encore attesté puisque François Fillon arrive en seconde position (20,50 %) avec 570 voix de plus sur Marine Le Pen (20,36 %). Une chimère à la lumière des 501 153 personnes inscrites sur les listes électorales dans le département. 22,23 % des inscrits se sont abstenus.

L'agglo de Caen à part

Pour Emmanuel Macron, les Calvadosiens ont en revanche suivi la tendance nationale en le plaçant à la première place avec 24,83 % des suffrages exprimés, avec près d'un point de plus tout de même qu'à l'échelle nationale (24,01 %). En quatrième position, Jean-Luc Mélenchon a moins séduit qu'ailleurs en France (18,83 % contre 19,58 %) ce qui a peut-être profité à Benoît Hamon (6,80 % contre 6,36 %).

De fortes disparités

Ces résultats ne sont pas sans marquer de fortes disparités entre les grandes villes et le reste du territoire. À Hérouville Saint-Clair, Jean-Luc Mélenchon est ainsi arrivé en tête (30,79 %), tout comme à Colombelles (31,04 %) et Mondeville (26,97 %).

Bayeux a plébiscité Emmanuel Macron (28 %), tout comme Vire (25,27 %), Lisieux (22,62 %), Falaise (24,08 %) et Ifs (28,34 %). "Dans le Calvados, comme souvent, le Front National a surtout trouvé un écho dans les territoires ruraux et se retrouve en difficulté dans l'agglomération de Caen, analyse Cyril Crespin, politologue et professeur à l'université de Caen. Mais il a gagné des points, malgré tout, un peu partout par rapport à 2012."

A LIRE AUSSI.

Présidentielle : les résultats en Normandie [CARTE]

Présidentielle, premier tour : Macron et Fillon en tête dans le Calvados

Présidentielle: à J-19 du premier tour

Présidentielle: la revanche des instituts de sondage

Présidentielle: Macron et Le Pen en duel à Paris avant le sprint final