Caen. La Foire de Pâques est de retour à Caen

La foire de Pâques est de retour ! Du 3 au 26 mai 2019, les manèges et autres attractions viendront envahir le parc des expositions de Caen (Calvados). Avec plus de 150 stands, comme la traditionnelle chasse aux canards, le tir à la carabine ou encore les machines à sous, les visiteurs auront de quoi se divertir. Ils pourront également manger des confiseries ou bien se faire quelques frayeurs avec les attractions comme le Flashplayer, considéré comme le plus haut manège d'Europe avec ses 65 mètres de haut.

L'entrée de la foire est gratuite, ce sont les attractions qui sont payantes avec chacune un tarif propre. Quelques jours spéciaux ont lieu avec les manèges participants : vendredi 3 mai, un ticket est offert pour un ticket acheté et les deux derniers jours, les 25 et 26 mai, les animations sont à 2 euros.

Changement pour se garer

Suite au montage et démontage de grandes tentes pour les Olympiades des métiers, le parking des tritons a subi des dégâts et ne sera pas accessible pour la foire. Les visiteurs devront donc se garer sur le cours Koening et une navette sera mise en place pour les emmener jusqu'au parc des Expositions.

