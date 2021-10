Caen. Le Parc des Expositions de Caen accueille le Caen BMX Indoor 2018

Les samedi 17 et dimanche 18 février 2018, le Caen BMX Indoor se tient au Parc des Expositions de Caen (Calvados). Ce rendez-vous unique fait la part belle au vélo BMX, et plus largement aux sports urbains.

2 jours de compétitions internationales.

Deux jours de compétitions internationales par catégories d'âges jusqu'aux Élites, des shows aériens de dirt, et aussi un contest de flat avec des pilotes venus du monde entier. Les fans en prendront plein les yeux, et pourront trouver leur bonheur dans les allées du Salon des Sports Urbains qui se tient en parallèle.



Sylvain Huet, président de l'association Caen BMX :

Toutes les informations :

Web : caenbmxindoor.fr/

Facebook : facebook.com/caenbmxindoor/