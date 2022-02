Caen. Un week-end dédié aux sports urbains au Parc des Expositions

Les riders et autres fans de sports urbains auront de quoi se régaler samedi 25 et dimanche 26 janvier 2017 au Parc des Expositions de Caen (Calvados). Le BMX Indoor / Salon des Sports Urbains accueille des compétitions de BMX Race, l'épreuve phare du salon, qualificative pour les Jeux olympiques, ainsi que de BMX Flat et Park, de skatecross et du breakdance. Au total, pas moins de 1 500 sportifs venant du monde entier seront engagés dans les compétitions.

Le grand public invité à tester

Le public pourra essayer toutes ces disciplines en plus du parkour (déplacement urbain) et du graff. "Notre volonté, c'est que tous ces sports et activités soient disponibles en initiation", explique Sylvain Hué, l'un des organisateurs.

Point d'orgue du salon, le show d'ouverture est programmé le samedi à 19h. "C'est un condensé de toutes les disciplines représentées." Le groupe du collège Lechanteur School of Rock sera lui aussi de la partie. Pour les 6 000 spectateurs attendus, le BMX Indoor / Salon des Sports Urbains promet d'être exceptionnel.

A LIRE AUSSI.

Salon du Cheval: plus de sports, de cavaliers et de chevaux

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Luke Bannister, ado-oiseau et champion de courses de drones

Le premier CSI indoor de Normandie débute ce jeudi à Rouen

L'histoire du sport s'expose à Rouen