Caen. Le Championnat du monde de skatecross démarre à Caen

La principale nouveauté du BMX Indoor/Salon des Sports Urbains 2017, qui se tiendra les samedi 25 et dimanche 26 février 2017 au Parc des expositions de Caen (Calvados), est l'intégration d'une étape du Championnat du monde de skatecross à l'événement. C'est même la première étape de la saison 2017.

Rien à voir avec le skateboard

Le skatecross est une discipline en rollers sur un parcours cross, rien à voir avec le skateboard donc. Le mot skate signifie "roulettes" en anglais ! La plupart des étapes du championnat du monde sont en France, avec trois catégories au menu : 1, 2 et 3 étoiles. Pour cette première, l'étape caennaise sera une 2 étoiles. "On pourra devenir une trois étoiles à l'avenir, mais comme c'est la première édition on n'a pas encore la notoriété nous le permettant", déclare Jonathan Duclos, président du club Rolling SK8, qui organise la compétition.

Première mondiale pour les Juniors

En plus des grands noms du skatecross qui seront présent, tels que Flavien Dupeloux (vice-champion du monde les 4 dernières saisons) ou Florian Petitcollin, le tenant du titre, c'est du côté des Juniors (10 à 15 ans) que les regards seront tournés. C'est tout simplement la première fois qu'une étape leur est ouverte.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

GP du Mexique: Esteban Ocon, le Français qui monte, qui monte...

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

La sommelière Virginie Routis, fin palais de l'Elysée

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne