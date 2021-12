Caen. Antoine Rage du Roller Hockey Caen : "Jouer chez moi avec le maillot bleu c'est génial"

L'équipe de France de roller hockey est de passage à Caen (Calvados) du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018. Champions du monde en titre, les Bleus viennent se préparer pour défendre leur titre cet été et disputeront deux matchs de gala contre les All-Star, sélection des meilleurs étrangers jouant en France. Antoine Rage, joueur de Caen et de l'équipe de France nous présente l'événement.

On imagine que c'est toujours un plaisir de jouer avec son pays dans sa ville ?

"Oui bien sûr, c'est la deuxième saison qu'on a la chance de pouvoir faire des stages ici et de recevoir ce match de gala. On a peu d'opportunités de jouer avec le maillot bleu en France, alors chez moi c'est génial".

Pourquoi Caen a été choisi par l'équipe de France ?

"On a un club de Ligue Élite qui est bien structuré, qui a des super infrastructures pour accueillir l'équipe de France, notamment un terrain aux normes internationales. Ici on a une patinoire de 50x25, qui nous permet d'être dans les mêmes conditions que dans les championnats du monde l'été".

À part vous, y a-t-il d'autres joueurs de Caen en équipe de France ?

"Oui, on a la chance d'être beaucoup. On est le seul club de haut de tableau de Ligue Élite sans étrangers, ce qui veut dire qu'on a des bons français ! Cette saison on a Damien Lafourcade dans les cages, Théo Fontanille, Clément Belot et Baptiste Bouchut qui sont pris sur ce stage".

Qu'attendez-vous de ce stage ?

"On sort d'un titre de champions du Monde, il y a eu pas mal de départs dans l'équipe alors il a fallu reconstruire sur les deux premiers stages. Là ce sont les premières confrontations contre d'autres équipes, on veut prendre de la confiance en tant qu'équipe et pour les entraîneurs prendre leurs dernières décisions sur les joueurs".

Pratique. Matchs à la Halle des Granges samedi 21 avril à 19 h 30 et dimanche à 22 avril à 11 h 30, entrée 5 € le match ou 8 € les deux

