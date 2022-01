Caen. Roller-hockey : l'équipe de France est de retour à Caen ce week-end

L'équipe de France de roller-hockey est de retour à Caen (Calvados) du vendredi 5 au mardi 9 avril 2019 pour un stage d'entraînement ouvert au public mais surtout pour deux matchs face à une sélection "All-Stars" d'étrangers évoluant dans le championnat de France. Championne du Monde en 2017 et vice-championne l'an passé, l'équipe de France vient à Caen pour préparer la reconquête de son titre aux mondiaux de Barcelone en août prochain. À noter que l'équipe des All-Stars sera notamment composée de plusieurs internationaux tchèques, les Champions du Monde en titre.

Une habitude de venir à Caen

Pour Caen, ce sera la troisième année de suite que l'équipe de France vient à la Halle des Granges, dans une ville qui est devenue une place forte de ce sport méconnu en France. "On a de bonnes infrastructures ici, et notre entraîneur Bernard Séguy est également directeur des équipes de France, les joueurs sont toujours bien accueillis et apprécient l'environnement caennais" explique Philippe Berquet, vice président des Conquérants de Caen. Quatre joueurs caennais seront d'ailleurs présents avec l'équipe de France : le gardien Damien Lafourcade, les défenseurs Antoine Rage et Théo Fontanille et l'attaquant Baptiste Bouchut. Il y a de fortes chances qu'ils défendent aussi les couleurs françaises à Barcelone.

Match France - All-Stars samedi 19h30 (billetterie 3 à 5€, gratuit -10 ans) Match d'entraînement dimanche 13h, entrée gratuite Entrée gratuite aux entraînements vendredi 16h, samedi 11h, dimanche 9h30, lundi 10h et 17h, mardi 9h30

