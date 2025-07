[En images]. Le Tour de France habille déjà Caen et les communes traversées

Si vous êtes passé dernièrement dans les rues de Caen, impossible de ne pas être au courant que le Tour de France est de passage le 9 juillet. Les rues sont toutes décorées en jaune pour l'occasion. A J-100, la Ville avait disposé un compte à rebours géant devant la Tour Leroy. Depuis, des drapeaux à l'effigie de la Grande Boucle et du Millénaire ont été hissés sur les remparts du château, mais aussi sur beaucoup des ponts qui enjambent l'Orne. Plusieurs axes se sont aussi parés de dizaines de petits fanions jaunes, comme la place Saint-Sauveur ou le port de plaisance. Sans compter le tramway, qui ne laisse personne indifférent en centre-ville.

Si la navette gratuite est aussi décorée, c'est bien le tramway qui étonne les passants. Il est tout jaune d'un côté, et blanc à pois rouges de l'autre, en référence au maillot du leader, et à celui du meilleur grimpeur du Tour de France. - Alix Cagnard

Tout le monde joue le jeu

A Colomby-Anguerny, où le maire Jean-Luc Guillouard est un passionné de cyclisme, la Grande Boucle est omniprésente.

La commune de Colomby-Anguerny est décorée pour le Tour de France. - Lilian Fermin

Une fresque sur un château d'eau, banderoles, rond-point décoré, noms des anciens vainqueurs du Tour de France accrochés aux lampadaires…

Sur la D79, Lionel Rocton a décoré ce château d'eau. La communauté de communes Cœur de Nacre illustre ses atouts, et met en avant le développement de son réseau cyclable avec ce clin d'œil. - Lilian Fermin

La Ville a mis le paquet. Mais ce n'est pas la seule. Toutes les communes traversées s'adaptent, et se décorent pour que la fête soit belle, et que les téléspectateurs du monde entier en prennent plein les yeux. Les derniers préparatifs sont en cours, et il ne fait aucun doute que de belles surprises seront bientôt à découvrir.

Une fois que l'on sort de Caen, le parcours est déjà indiqué par des petits panneaux, avec une borne indiquant chaque kilomètre. L'occasion pour les curieux de tester le parcours, comme les professionnels. - Lilian Fermin

La Ville de Caen propose à ses commerçants un concours afin d'élire la plus belle vitrine décorée à l'occasion du passage du Tour de France, ici Apothéose, un fleuriste situé rue Basse. Le vainqueur est annoncé le 2 juillet. - Lilian Fermin