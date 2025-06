[Insolite] Caen. Jaune d'un côté, blancs à pois rouges de l'autre : un tramway aux couleurs du Tour de France !

Dès le samedi 14 juin, un tramway entièrement jaune fluo sur une face, et blanc à pois rouges sur l'autre, va sillonner les rues de Caen. Vous l'aurez compris, ce nouveau look est un clin d'œil au passage du Tour de France en ville le mercredi 9 juillet, pour un contre-la-montre très attendu. Le service de mobilité de Caen la mer, Twisto, s'est inspiré des maillots distinctifs de la Grande Boucle - le jaune pour le leader, le blanc à pois rouges pour celui du meilleur grimpeur - pour habiller un de ses engins. Pour le voir en action, la Ville de Caen a posté sur ses réseaux des vidéos du tramway, qui peut se vanter d'être à la fois meilleur grimpeur et premier du classement général !

En attendant le passage des cyclistes par le Calvados dans moins d'un mois, notre podcast "Tour de France : l'échappée normande" est à écouter sur Podcast by Tendance Ouest. Dans le dernier épisode, Bruno Thibout, premier cycliste à franchir le Pont de Normandie sur le Tour de France, se confie.