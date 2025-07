[En images] Tour de France. Nos plus belles photos du contre-la-montre à Caen

Quelle ambiance dans les rues de Caen ce mercredi 9 juillet ! Les coureurs du Tour de France s'affrontaient dans un contre-la-montre qui a tenu toutes ses promesses, et sacré le Belge Remco Evenepoel, champion du monde et olympique de la discipline. Il bat le Slovène Tadej Pogačar, qui en profite tout de même pour chiper le maillot jaune à Mathieu van der Poel et reprendre du temps sur son grand rival Jonas Vingegaard. "Bien sûr, je suis surpris. Je suis super content de la course du jour", dit-il après avoir reçu son maillot jaune.

Kévin Vauquelin costaud

L'autre grand gagnant du jour se nomme Kévin Vauquelin. Le Bayeusain a livré une solide performance, se hissant à la 5e place. Il en profite pour remonter à la 3e place du classement général, bien qu'il soit dépossédé du maillot blanc par le vainqueur de l'étape du jour. "Je suis hyper content des sensations, c'est bien pour la suite", affirme le Belge.

Toutes les photos de l'étape

Demain, la troisième étape normande de ce Tour de France 2025 s'annonce palpitante entre Bayeux et Vire. En attendant, nous vous proposons de revivre en images ce contre-la-montre, sportif, mais aussi magnifique tant la ville de Caen aura rayonné aux yeux du monde entier !

Les coureurs qui passent devant le palais Fontette, repeint à l'occasion du Millénaire de Caen.

Tadej Pogacar retrouve une tunique qui lui est bien familière.

Un Belge qui a la frite ! Ils étaient nombreux à soutenir Remco Evenepoel.

Le public présent aux abords de la ligne d'arrivée.

Les coureurs ont pris le temps de signer des autographes aux jeunes.

Un jeune Tadej Pogačar se promène dans les rues de Caen !

Kévin Vauquelin a fait vibrer la foule sur l'ensemble du parcours.

Le French Caen-Caen, un jeu de mots qui devrait se retrouver dans la presse internationale...

Certains sont même grimpés dans les arbres pour apercevoir les coureurs sur la ligne d'arrivée.

Le dernier kilomètre, en faux plat descendant.

Le public impatient juste avant l'arrivée des trois derniers coureurs du contre-la-montre du Tour de France à Caen.

Jean-François et Anne, du haut de leur appartement rue du Gaillon, supportent les coureurs !

Des supporters du monde entier étaient présents ce mercredi 9 juillet pour l'étape du Tour de France à Caen. Ces Danois sont sans doute déçus de la performance de Jonas Vingegaard.

Victor, Anouk et Paul récupéraient les goodies du tour de France, au passage des caravanes.

La caravane du Tour de France a enchanté les petits, comme les grands !

Les supporters sont venus du monde entier, ici de Norvège.

Les drapeaux normands étaient nombreux sur le parcours.

Kévin Vauquelin avait des supporters depuis les balcons.

S'il ne sort pas vainqueur de l'étape, Tadej Pogacar prend tout de même le maillot jaune.

La mythique caravane publicitaire.

La foule était au rendez-vous pour ce contre-la-montre.

Remco Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre, s'est imposé à Caen !

Kévin Vauquelin portait le maillot le blanc sur cette étape, mais il le cède à Remco Evenepoel.

Mathis est un enfant heureux après cette belle journée !

Mathieu van der Poel perd son maillot jaune.