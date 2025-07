Seine-Maritime. Un panda roux, classé parmi les espèces en danger d'extinction, est né dans ce parc animalier

Un heureux événement s'est produit au parc de Clères à la mi-juin : la naissance d'un panda roux. Propriétaire du parc animalier, le département de la Seine-Maritime a annoncé cette naissance mardi 8 juillet. Une nouvelle qui met en lumière, selon ce dernier, "des efforts de conservation menés au sein du parc et dans le cadre des programmes européens de reproduction".

• A lire aussi. [Photos] Seine-Maritime. Pandas roux, oiseaux et antilopes : dans la peau d'un soigneur au parc de Clères

Une naissance qui s'inscrit dans le cadre du Programme européen d'élevage

Selon le département seinomarin, le panda roux né au parc de Clères "est suivi avec la plus grande attention par l'équipe animalière et vétérinaire". Il est visible du public mais reste discret et au calme auprès de sa mère Chaya.

Cette naissance témoigne également de la "coopération étroite entre les équipes scientifiques du parc de Clères et le Programme européen d'élevage (EEP) dédié au panda roux". Il coordonne les populations animales en captivité afin de maintenir une diversité génétique optimale, en soutien aux populations sauvages en déclin.

Le panda roux, une espèce en danger

Classé "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le panda roux est victime de la déforestation, du braconnage et de la fragmentation de son habitat naturel dans l'Himalaya. On estime aujourd'hui à moins de 10 000 le nombre de mammifères à l'état sauvage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du parc.

Pratique. D'avril à août : le parc est ouvert de 9h30 à 19h, les derniers billets d'entrée sont délivrés à 18h.