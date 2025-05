Loisir. Parc zoologique de Clères :prenez le temps d'une pause nature !

Le parc de Clères, situé à 30 minutes de Rouen en voiture, jouit d'une grande renommée.

Des hôtes choyés

"Le parc fonctionne grâce à une cinquantaine d'agents en haute saison. Parmi eux, les 10 soigneurs dont le quotidien s'organise autour de ces tâches : observation, suivi et soins aux animaux, préparation des rations, nourrissage, nettoyage des loges", décrit Paul-Franck Thérain, directeur du parc. Avec les 1 500 animaux répartis en 180 espèces d'oiseaux et 11 espèces de mammifères, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. "Tous les jours, les soigneurs suivent les naissances pendant la saison de reproduction. Or le parc comptabilise en moyenne 400 naissances par an."

Un rôle de préservation

"Ces nouveau-nés permettent de maintenir les populations du parc et l'essentiel des animaux reproduits part dans d'autres parcs, échangés avec d'autres animaux ou réintroduits dans les milieux naturels", indique encore Paul-Franck Thérain. Les hôtes les plus populaires du parc sont les flamants, gibbons, paons et pandas roux : "Nous espérons la naissance d'un bébé panda cette année, mais nous sommes tout aussi fiers de participer à la conservation des ibis chauves. Grâce à notre action des spécimens ont été réintroduits en Andalousie." Le parc animalier de Clères participe à 34 programmes de conservation : "Ces espèces sont devenues rares dans la nature et leur survie dépend de la reproduction en parcs zoologiques."

Un environnement unique

Le parc animalier et botanique au milieu duquel trône le superbe château Renaissance s'étend sur 13 hectares. Dans ce parc à l'anglaise entretenu avec soin par toute une équipe de jardiniers paysagistes, de nombreux animaux évoluent en semi-liberté tels que les flamants de Cuba ou du Chili, grues couronnées, antilopes, nombreux anatidés, wallabies et bien d'autres. "Et le parc continue d'évoluer : on travaille actuellement sur des projets de restauration de volières dans le but d'accueillir encore de nouvelles espèces", ajoute Paul-Franck Thérain.

Pratique. 0 à 10,5€, parcdecleres.fr.