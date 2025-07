Le Havre. On a arpenté la ville en compagnie d'un greeter

"J'adore raconter de petites histoires aux visiteurs", confie Patrice Louiset, responsable des "greeters" du Havre. Depuis 10 ans, ce réseau d'habitants bénévoles qui aiment faire découvrir leur ville aux touristes se développe au Havre. Leur devise ? "Arrivez comme un visiteur, repartez en ami !" Pour cette promenade conviviale, rendez-vous est donné devant l'hôtel de Ville, où Patrice Louiset évoque sa reconstruction après la guerre. Première halte au café Monsieur Auguste, devant une fresque trompe-l'œil. La balade se poursuit par l'avenue Foch, le square Saint-Roch puis l'église Saint-Vincent. Direction ensuite la plage, les immeubles Perret, le bassin du Roy… en empruntant aussi quelques ruelles auxquelles on ne pense pas aller.

Des habitants, pas des guides

"Nous n'avons aucune formation, nous sommes des habitants bénévoles", rappelle Patrice Louiset. Etre greeter - un terme issu de l'anglais "to greet", "accueillir" - c'est avant tout aimer sa ville, maîtriser au moins deux langues et refuser systématiquement les pourboires. Le Havre en compte 19, capables d'accueillir en anglais, espagnol, italien… et même en espéranto ! Chaque balade est limitée à six personnes maximum, pour ne pas basculer dans un rôle de guide touristique. "Même les Havrais redécouvrent leur ville avec nous. Beaucoup ignorent les trésors qu'elle cache." Patrice Louiset, ancien chimiste, a rejoint le réseau "par plaisir d'échanger". "Ce qui compte, c'est la rencontre. On adapte chaque balade à ceux qu'on accompagne." Un jour, il croise un descendant du parrain de François Ier : "Il m'a raconté l'origine du prénom du roi. Totalement inattendu !"

Pratique. Gratuit. Réservez une balade sur greeters-lehavre.com.