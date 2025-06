[Photos] Un été au Havre. Ce qui vous attend pour le week-end de lancement de l'édition 2025

Cette fois, c'est parti ! La 9e édition d'Un été au Havre débute samedi 28 juin dans la cité océane. Le parcours estival d'art contemporain sera visible gratuitement jusqu'au 21 septembre. Neuf nouvelles œuvres sont installées dans l'espace public, de la plage à la gare en passant par le quartier Danton ou l'hôtel de ville.

On y verra notamment les impressionnantes Portes de Mossoul, de Louis-Cyprien Rials, installées aux Jardins Suspendus. Un hommage à cette ville irakienne détruite en 2017 après son occupation par les terroristes de Daesh. Devant l'université, sur le campus Lebon, une fontaine-galet baptisée Niki, conçue par Didier Marcel. L'artiste s'est inspiré d'un galet trouvé sur une plage dont la forme rappelle celles des célèbres Nanas de la sculptrice Niki de Saint Phalle.

Gaël Charbau, directeur artistique, parle des Portes de Mossoul Impossible de lire le son.

Autre œuvre pérenne, A revers, rêvera, du duo Bureau Idéal, qui revisite le kiosque de la plage, inspiré par le mouvement et les flux des oiseaux migrateurs. "Ce qui nous a frappés en arrivant au Havre, c'est le vent, explique François Bonnot, l'un des deux artistes. Cette structure est très fluide en mouvement, contrairement au reste de l'architecture qui est très orthogonale. Cela nous a intéressés de lier ces deux aspects."

Dispersées en ville, des cabanes de plage sont sorties de leur écrin de galets. A l'intérieur, les photographes Elsa & Johanna proposent des dioramas, c'est-à-dire des saynètes composées d'une succession de panneaux photographiques. "Nous voulions créer des œuvres qui peuvent dialoguer avec le passant, un travail qui parlerait à tous les âges", indique Johanna Benaïnous, inspirée par l'intimité des cabanes de plage qui se dévoilent aux yeux du promeneur. Cet ensemble d'œuvre s'intitule A cabin with a view.

Des cabanes de plage ont quitté le littoral… A l'intérieur, des dioramas façon pop-up. - Célia Caradec

Dans les rues piétonnes et au marché aux poissons, Juliette Hauguel propose une série de panneaux directionnels indiquant des rues fictives, au nom de personnalités féminines bien réelles. "Nos rues gardent encore aujourd'hui des noms masculins, je voulais dénoncer cela. Beaucoup de femmes dans l'histoire ont été oubliées alors qu'elles ont fait des choses extraordinaires", confie l'artiste, étudiante à l'ESADHaR, école d'art et de design basée au Havre.

Le programme du samedi 28 juin

Toute la journée, des navettes gratuites permettront de voyager d'œuvre en œuvre. Plusieurs performances sont aussi au programme :

- 11h30 : performance dansée autour de la levée des voiles de Nefeli Papadimouli à la Résidence Le Blason.

- 14h : projection du film Tempesta, suivie d'un échange avec l'artiste, à la galerie du Théâtre de l'Hôtel de Ville.

- 16h : concert du duo Here and Now au pied des Portes de Mossoul, belvédère des Jardins Suspendus.