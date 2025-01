Le Havre. Le retour de Métamorphoses, une journée de réflexion sur la place de l'art dans la ville

Chaque année, Un été au Havre apporte son lot d'œuvres qui transforment l'espace public, de façon temporaire ou pérenne, dans la cité océane. Depuis trois ans, le parcours artistique estival est précédé d'une journée de réflexion ouverte à tous autour de cette place de l'art en ville. Baptisée Métamorphoses, elle se déroulera jeudi 30 janvier, au Fitz, le café du Volcan.

Architectes, designers, artistes…

Cette édition sera particulièrement axée sur le lien entre écologie et urbanisme, en présence de représentants de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de la cité de l'architecture et du patrimoine, du projet artistique Le Wonder ou encore du Bureau des guides, une association qui réunit des artistes-marcheurs. Architectes, designers, urbanistes, philosophes ou encore écrivains partageront leurs réflexions avec le public.

Métamorphoses se déroule jeudi 30 janvier, de 9h à 17h, au Fitz (café du Volcan). L'entrée est libre et gratuite. Programme complet à retrouver sur uneteauhavre.fr